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Байден не считает, что власти РФ причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline

Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Администрация США не считает, что власти России причастны к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщил в четверг президент США Джо Байден.

"Мы не считаем, я подчеркиваю, мы не считаем, что правительство России было причастно к этой атаке. Но у нас имеются твердые основания считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России", - заявил американский лидер.

США хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью, тема будет обсуждаться на саммите с РФ, заявил Байден.

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