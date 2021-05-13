Посол Израиля надеется, что обострение с Палестиной пойдет на спад в ближайшие два дня

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви рассчитывает, что обострение конфликта с Палестиной пойдет на спад в ближайшие пару дней.

Он обратил внимание на то, что ситуация обострилась во время месяца Рамадан. "В субботу [праздник Ид аль-Фитр] закончится, я думаю, что потихоньку начнет в какой-то форме успокаиваться обстановка", - сказал дипломат журналистам в четверг.

Посол отметил, что Израиль ведет диалог с Россией по поводу обострения палестино-израильского кризиса, эти контакты будут продолжаться.

"Мы всегда находимся в контакте с российской стороной. Я встречался и с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и с замминистра Сергеем Вершининым. Мы все время ведем переговоры по ситуации на Ближнем Востоке, не только по тому, что происходит в эти минуты. У каждого свое мнение, не всегда мы согласны друг с другом, но мы все время находимся в стадии диалога. Я надеюсь, что в ближайшие дни опять буду в МИД РФ и мы будем продолжать наши контакты", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.