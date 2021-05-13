Байден: американцы не сразу почувствуют возобновление работы Colonial Pipeline

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Жители Соединенных Штатов не сразу почувствуют эффект от возобновления работы трубопровода пострадавшей от хакерской атаки американской компании Colonial Pipeline. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Вчера вечером Colonial Pipeline начала процесс возобновления поставки нефтепродуктов по своему трубопроводу. Сегодня утром компания сообщила, что топливо начало поступать на большинство обслуживаемых ею рынков, и пока я выступаю перед вами, они должны выйти на полную рабочую мощность. Это хорошая новость. Но я хочу внести ясность: мы не сразу ощутим этот эффект на автозаправках. Это не то же самое, что включить свет [в комнате]. Длина этого трубопровода составляет 5,5 тыс. миль (8,8 тыс. км - прим. ТАСС). За всю свою историю он ни разу не был полностью остановлен. И теперь они должны безопасно и в полной мере вернуться к нормальной работе, а это займет некоторое время", - отметил президент.

Как пояснили ранее в компании Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Фирма была вынуждена приостановить работу. По трубопроводу Colonial Pipeline, который идет из Техаса в Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США. В четверг компания объявила, что работа трубопровода полностью восстановится в течение дня.

Президент США Джо Байден в понедельник утверждал, что преступные элементы, осуществившие хакерскую атаку на Colonial Pipeline, могут находиться в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет к этой кибератаке никакого отношения. Посольство России в США отвергло "безосновательные измышления отдельных журналистов" о возможной причастности Москвы к данной хакерской атаке. Как затем добавил Песков, Россия сожалеет, что "США отказываются от какого-либо сотрудничества" в противодействии киберугрозам.