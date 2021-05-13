США заявили, что продолжают считать "Северный поток - 2" "плохим проектом"

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов продолжают считать "Северный поток - 2" "плохим проектом". Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, обсуждается ли в вашингтонской администрации вопрос о введении санкций против проекта трубопровода "в качестве ответной меры" на кибератаку против компании Colonial Pipeline ("Колониал пайплайн"). "Мы продолжаем считать, что "Северный поток - 2" - плохой проект. Все еще продолжается расследование (по Colonial Pipeline - прим. ТАСС)", - ответила Псаки. Она добавила, что Киберкомандование ВС США даст рекомендации по любого рода возможным ответным мерам в связи с кибератакой на Colonial Pipeline.