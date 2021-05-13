СМИ: около 160 ракет были выпущены 13 мая по Израилю из сектора Газа

ТАСС, 13 мая. Порядка 160 ракет были выпущены в четверг радикалами из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на данные военных.

В сообщении издания говорится, что "с 07:00 сегодняшнего дня (по местному времени, совпадает с мск - прим. ТАСС) террористические группы в секторе Газа выпустили по Израилю около 160 ракет и минометных снарядов", около 40 из которых "не смогли преодолеть границу и упали на территории анклава". Утверждается, что "десятки снарядов" были перехвачены системами "Железный купол".

Отмечается, что в общей сложности с понедельника из сектора Газа по израильским территориям было выпущено около 1 750 снарядов, "сотни" из которых удалось перехватить.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Боевое крыло контролирующего приморский анклав движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник, среду и четверг сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других городов Израиля. СМИ еврейского государства сообщают о семи погибших израильтянах. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 87 палестинцев, включая 18 несовершеннолетних лиц, более 530 человек получили ранения.