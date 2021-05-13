Псаки заявила, что власти США против выплаты компаниями выкупа хакерам

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Федеральные власти США выступают против выплаты частными компаниями выкупа хакерам. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Позиция федерального правительства, ФБР, по-прежнему состоит в том, что выплата выкупа противоречит интересам компаний из частного сектора, потому что это стимулирует подобные действия", - сказала Псаки.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подвергшаяся кибератаке американская трубопроводная компания Colonial Pipeline выплатила хакерам выкуп в размере около $5 млн, чтобы вновь получить доступ к своим данным. Псаки на брифинге подтвердить эту информацию отказалась, предложив журналистам обратиться с этим вопросом к самой компании.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу.