Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева отказал украинской прокуратуре во взятии под стражу главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и поместил его под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

"Мера пресечения - в виде круглосуточного домашнего ареста, ему запрещено покидать место своего проживания <...> сроком до 09.07.2021 включительно", - озвучил решение судья.

Главе политсовета ОПЗЖ предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны".

Прокуроры требовали для Медведчука избрать мерой пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере $10,5 млн. Адвокаты главы политсовета ОПЗЖ заявили об отсутствии законных оснований для применения к нему такой меры пресечения. По словам адвоката политика Камиля Кирпичева, размер залога чрезмерный и необоснованный. При этом он напомнил, что счета Медведчука арестованы из-за наложенных ранее санкций. Адвокат опроверг тезис обвинения о том, что его подзащитный может спрятать важные для следствия доказательства. Сам Медведчук назвал выдвинутые против него обвинения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны политически мотивированными и бездоказательными.

После оглашения вердикта суда Медведчук заявил, что будет выполнять его решение и обязуется носить электронный браслет. "Я буду выполнять решение суда,. которое вы слышали", - сказал он и утвердительно ответил на вопрос о том, что будет носить электронный браслет. "Это есть в решении суда", - добавил он. Когда политик покидал здание суда, националисты выкрикивали оскорбительные высказывания в его адрес и пытались на него напасть, но охрана Медведчука и депутаты от ОПЗЖ оттеснили провокаторов. Полиция при этом бездействовала.

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позднее стало известно, что в отношении него и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии адвокатов ознакомился с предъявленными ему обвинениями. Медведчук назвал все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными.