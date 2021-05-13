Суд в Киеве отказал во взятии Медведчука под стражу. Его отправили под домашний арест

Ситуация вокруг Медведчука накалилась во вторник, когда в его доме и в офисе ОПЗЖ были проведены обыски. В тот же день стало известно, что ему, а также депутату Верховной рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку были предъявлены обвинения в госизмене.

Медведчук заявил, что с решением суда, как и с выдвинутыми обвинениями, не согласен и будет обсуждать с адвокатами возможность его обжалования, однако будет выполнять решение суда, в том числе носить электронный браслет.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в четверг отправил главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля, отказав, таким образом, и стороне обвинения, предлагавшей арестовать политика с правом внесения залога, и стороне защиты, просившей отпустить его на поруки.

На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии адвокатов ознакомился с обвинениями по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет тюрьмы, по второй - вплоть до пожизненного лишения свободы. Сам Медведчук назвал все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными.

В четверг днем в Киеве началось судебное заседание, которое должно было определить меру пресечения в отношении Медведчука. Здание суда находилось под усиленной охраной сил правопорядка - рядом в ожидании итогов собрались украинские националисты, выступающие против Медведчука. Они даже попытались прорваться в здание, однако их действия пресекли.

Медведчук в суде заявил, что готов к любому решению. "Вы знаете, если повезут [в СИЗО], то поеду", - сказал он журналистам перед началом заседания. "Вы не волнуйтесь, все будет нормально. Главное, чтобы те, кто меня очень уважает и любит, знали, что все будет нормально. Борьба не остановится и будет продолжена", - добавил Медведчук.

Он также отверг все выдвинутые против него обвинения. "Я считаю, что подозрение (обвинение - прим. ТАСС) не было составлено и предъявлено мне законным способом. Я утверждаю, что не имею к этому (к предъявленным обвинениям - прим. ТАСС) никакого отношения, и мы будем это доказывать и в ходе [предварительного] следствия, и в ходе судебного заседания", - заявил Медведчук. Он также подчеркнул, что расценивает действия властей как попытку "закрыть рот лично ему, партии ОПЗЖ и оппозиции в целом".

Суд идет

После появления информации, что меру пресечения для Медведчука будут избирать в четверг, в суд обратились 40 депутатов Рады от ОПЗЖ с заявлением о готовности взять лидера политического совета партии под личное поручительство. Суд ходатайство депутатов рассмотрел, но отпустить Медведчука на поруки отказался. "Рассматривается ходатайство о взятии на поруки. Судья на месте постановил: в настоящий момент в удовлетворении ходатайства отказать", - сказала судья.

Сторона обвинения заявила о необходимости арестовать Медведчука до 10 июля, чтобы он не вмешивался в процесс досудебного расследования, при этом оставила право внесения залога в размере 300 млн 930 гривен (порядка 10,7 млн долларов). Сам политик перед началом заседания подчеркнул, что не сможет внести залог. "Вы знаете, что ко мне и к моей жене применены незаконно санкции по решению Совета национальной безопасности и обороны и заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги, для того чтобы обеспечить залог", - сказал Медведчук, добавив, что средства для внесения залога у него есть.

Сторона защиты заявила об отсутствии законных оснований для ареста. "В своем ходатайстве о содержании под стражей в отношении Виктора Медведчука прокурор безосновательно предлагает наиболее жесткую меру пресечения", - сказал в ходе заседания адвокат Камиль Кирпичев. Он назвал размер залога чрезмерным и необоснованным, а также напомнил, что счета Медведчука арестованы из-за введенных ранее санкций. Адвокат опроверг тезис обвинения о том, что его подзащитный может спрятать важные для следствия доказательства. "Напомню, что у Медведчука был проведен обыск, в ходе которого не было изъято ни одного документа, предмета. Какие доказательства он может спрятать, если они не были изъяты во время обыска?" - обратил внимание адвокат. В завершение выступления защитник попросил суд отклонить ходатайство обвинения об аресте Медведчука.

Вердикт

В итоге суд, по сути, отказал обеим сторонам. "Мера пресечения - в виде круглосуточного домашнего ареста, ему запрещено покидать место своего проживания <...> сроком до 9 июля включительно", - огласил решение судья.

После оглашения вердикта Медведчук заявил, что будет выполнять его решение. "Я буду выполнять решение суда, которое вы слышали", - сказал он и утвердительно ответил на вопрос, будет ли носить электронный браслет. "Это есть в решении суда", - добавил он.

Политик подчеркнул, что не согласен с постановлением суда и примет решение относительно его обжалования после консультаций с адвокатами. "Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и в плане дальнейшего проведения всех следственных действий", - сказал он. Кроме того, по словам политика, его защита будет "работать над тем, чтобы доказательства, которые будет добывать следствие, были получены в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса".

Когда политик покидал здание суда, националисты выкрикивали оскорбительные высказывания в его адрес и пытались на него напасть, но охрана Медведчука и депутаты от ОПЗЖ оттеснили провокаторов. Полиция при этом бездействовала.