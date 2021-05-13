Блинкен заявил, что США ведут всеобъемлющий диалог по ситуации между Израилем и Палестиной

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут всеобъемлющий диалог на всех уровнях в связи с ситуацией между Израилем и Палестиной. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в четверг в Госдепартаменте на совместной пресс-конференции министром иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Глава американской дипломатии отметил, что в среду у него состоялись телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. "Это часть всеобъемлющего продолжающегося взаимодействия и диалога на всех уровнях правительства США <...> с целью положить конец насилию. <...> Мы также взаимодействуем с нашими региональными партнерами", - сказал Блинкен.

"Мы очень четко заявили, что ракетные атаки должны прекратиться. Мы четко заявили о праве Израиля защищать себя", - добавил госсекретарь.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным еврейского государства, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 103 палестинца.