Главы МИД Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян в телефонной беседе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МИД Армении.

"13 мая в первой половине дня и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Собеседники продолжили обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для снижения напряженности сложившейся на государственной границе Армении в результате действий азербайджанской стороны", - говорится в сообщении.

Айвазян подчеркнул недопустимость провокаций с азербайджанской стороны и, как следствие, любого проявления посягательства на суверенную территорию Армении. Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.