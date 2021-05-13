Армия Ливана ведет поиск установок, с которых были выпущены ракеты в сторону Израиля

БЕЙРУТ, 13 мая. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии ведут поиск установок залпового огня, с которых были выпущены ракеты в сторону израильской территории. Об этом сообщил в четверг представитель военного командования Ливана.

"Выстрелы были произведены из сельских районов Эль-Клейла и Маалия в окрестностях лагеря палестинских беженцев Рашидия под Тиром", - уточнил он.

По его словам, армейским патрулям пока не удалось задержать нарушителей действующего с 2006 года режима прекращения огня на ливано-израильской границе.

Ранее сообщалось о запуске по меньшей мере трех ракет в сторону Израиля с территории Южного Ливана. Они упали поблизости от еврейских поселений Нахария и Шаломи, данных о пострадавших нет. Пресс-служба израильской армии подтвердила факт обстрела.

По сведениям телеканала Al Jadeed, в небе над югом Ливана появились израильские истребители, они совершают полеты на пониженной высоте над пограничной местностью.

Представитель "Хезболлах" заявил корпорации Би-би-си о непричастности бойцов шиитской милиции к запуску ракет в сторону Израиля.