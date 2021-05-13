США считают преждевременным обсуждение возможного бойкота Олимпиады в КНР

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Американская администрация считает, что обсуждать уже сейчас вопрос о целесообразности бойкота предстоящих Олимпийских игр в Китае нет необходимости. Это подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в четверг на совместной с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн пресс-конференции по итогам их переговоров в Вашингтоне.

"Что касается Олимпиады, то мы сегодня эту тему не обсуждали. До зимних игр остается еще много месяцев", - напомнил глава внешнеполитического ведомства США.

"Мы, разумеется, слышим выражение обеспокоенности [по этому поводу] в мире. Уверен, что в предстоящие месяцы мы будем говорить с союзниками и партнерами об их взглядах на Олимпиаду", - отметил Блинкен.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.