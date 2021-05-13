Макрон обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Франция выступает за урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе с участием Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в четверг в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора французского президента Эмманюэля Макрона с и.о. премьер-министром Николом Пашиняном.

"Президент республики в ходе телефонного разговора с Николом Пашиняном обсудил развитие ситуации на границе Армении и Азербайджана", - заявили в администрации Макрона. "Франция стремится к ослаблению напряженности в регионе по каналам Совета Безопасности ООН с целью установления стабильности и безопасности в этом регионе", - подчеркнули в Елисейском дворце.

В окружении Макрона подчеркнули, что "Франция стремится к ослаблению напряженности в регионе по каналам Совета Безопасности ООН с целью установления стабильности и безопасности в этом регионе".

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить рядом с Сюникской областью.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.