Кхадга Прасад Шарма Оли утвержден в должности премьера Непала

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая. /ТАСС/. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари утвердила Кхадгу Прасада Шарму Оли на пост премьер-министра Непала. Об этом в четверг сообщила газета The Kathmandu Post.

Ранее глава государства предоставила оппозиционным партиям время для выдвижения своего коалиционного кандидата на этот пост. Однако они не смогли этого сделать до завершения крайнего срока вечером в четверг.

Согласно конституции страны, на должность вновь был назначен лидер крупнейшей в парламенте партии Кхадга Прасад Шарма Оли.

В понедельник он проиграл голосование по вотуму доверия в парламенте страны. Из 232 депутатов палаты представителей, принявших участие в голосовании, 93 поддержали Кхадгу Прасада Шарму Оли, 124 выступили против, еще 15 воздержались.