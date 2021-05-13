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Пандемия COVID-19

Байден заявил, что США будут помогать другим странам в борьбе с пандемией

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 160,5 млн человек

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут помогать другим странам в борьбе с распространением нового коронавируса в мире. Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Мы должны покончить с этой пандемией не только здесь [в США], но и за рубежом, чтобы действительно быть в полной безопасности в конечном итоге. Впереди еще много работы. Но я много раз говорил, что как бы ни была тяжела эта пандемия, мы справимся с ней. Мы восстановим нашу экономику и вернемся к нормальной жизни", - отметил глава государства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 160,5 млн человек, более 3,3 млн умерли.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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