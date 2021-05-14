Нетаньяху: операция в секторе Газа продолжится до восстановления мира и безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая. /ТАСС/. Операция в секторе Газа будут продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Израиле, заявил в пятницу премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль. Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену, мы делаем это и будем продолжать делать это с большой силой", - распространила заявление премьера его канцелярия. Нетаньяху не стал уточнять, имеет ли он в виду воздушную, либо наземную и фазу операции.

Ранее в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения "атакуют сектор Газа". Военные не стали указывать, идет ли речь о начале наземной фазы операции, либо о комбинированной атаке на какую-либо цель, добавив, что дополнительную информацию сообщат позднее.