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Палестино-израильский конфликт
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Совбез ООН 16 мая обсудит ситуации в Израиле и секторе Газа

Заседание пройдет в открытом формате

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в воскресенье, 16 мая. Об этом сообщила в четверг постоянный представитель США при Объединенных Нациях Линда Томас-Гринфилд.

"Совет Безопасности ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье", - написала она в Twitter. Как стало известно ТАСС, заседание пройдет в открытом формате и начнется в 10:00 (17:00 мск). На нем выступит специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.

Теги
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