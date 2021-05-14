Совбез ООН 16 мая обсудит ситуации в Израиле и секторе Газа

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в воскресенье, 16 мая. Об этом сообщила в четверг постоянный представитель США при Объединенных Нациях Линда Томас-Гринфилд.

"Совет Безопасности ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье", - написала она в Twitter. Как стало известно ТАСС, заседание пройдет в открытом формате и начнется в 10:00 (17:00 мск). На нем выступит специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.