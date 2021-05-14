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Палестино-израильский конфликт

Израильтянам из приграничных сектору Газа районов предписали оставаться в укрытиях

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения атакуют анклав

ТАСС, 14 мая. Власти Израиля рекомендовали жителям израильских населенных пунктов, расположенных у границы с сектором Газа, оставаться в укрытиях. Об этом в пятницу сообщается на сайте Армии обороны Израиля.

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"В соответствии с обновленными правилами Командования тыла, жителей поселений, расположенных на расстоянии до 4 км от границы с сектором Газа, просят оставаться в охраняемой зоне до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения "атакуют сектор Газа". Военные не стали указывать, идет ли речь о начале наземной фазы операции, либо о комбинированной атаке на какую-либо цель, добавив, что дополнительную информацию сообщат позднее.

 

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