Sky: в Газе и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в сектор

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Наземные силы израильской армии до настоящего момента не вторгались в сектор Газа. Об этом передает в пятницу телеканал Sky News Arabia .

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения "атакуют Газу". Позднее появилась информация о том, что войска якобы вторглись в прибрежный анклав. Между тем, как заявил телеканалу источник в палестинских спецслужбах, эта информация не соответствует действительности. Это же подтвердил Sky News Arabia и официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри. "Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", - указал он в эфире телеканала.

Заявления израильских ВВС о нанесении атак по Газе совпали по времени с наиболее массированными с начала нынешнего витка противостояния бомбардировками анклава - около полуночи за 15 минут по этой части палестинских территорий было нанесено порядка 100 ударов. При этом в обстрелах участвовали как ВВС, так и тяжелая артиллерия.

Как сообщалось, на этом фоне группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы", являющаяся вооруженным крылом палестинского движения ФАТХ, которая за время последней эскалации пока еще никак не заявляла о себе, отдала приказ своим бойцам готовиться "к встрече с врагом". Со своей стороны "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС), комментируя возможность проведения наземной операции, указали, что любое вторжение "только даст возможность убить и пленить еще больше врагов". Кассамовцы некоторое время назад заявили о запуске порядка 100 ракет в направлении израильского города Ашкелон. После полуночи обстрелам также подвергся и Сдерот.

По последним данным Минздрава анклава, с 10 мая жертвами противостояния стали 109 палестинцев и свыше 620 получили ранения. В числе убитых - 28 несовершеннолетних и 15 женщин.