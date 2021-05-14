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Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН потребовал прекратить боевые действия в секторе Газа и Израиле

Антониу Гутерриш напомнил, что погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей

ТАСС, 14 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращению боевых действий между сторонами.

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"Из уважения к духу праздника Ид аль-Фитр я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в [секторе] Газа и Израиле. Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей. Этот конфликт может только усугубить обострение [конфликта] и экстремистскую деятельность во всем регионе", - написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

В пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения "атакуют сектор Газа". Военные не стали указывать, идет ли речь о начале наземной фазы операции, либо о комбинированной атаке на какую-либо цель, добавив, что дополнительную информацию сообщат позднее.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
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