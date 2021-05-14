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Палестино-израильский конфликт

Источник: египетские посредники покинули Тель-Авив, не убедив Израиль пойти на перемирие

По данным источника, египтяне предлагали временное прекращение огня в качестве первого этапа для достижения постоянного перемирия

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Делегация египетских посредников, осуществлявшая контакты с палестинцами и израильтянами в целях достижения перемирия, покинула Тель-Авив, так и не убедив израильское руководство пойти на прекращение огня. Об этом сообщил в пятницу ТАСС осведомленный источник в Каире.

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Ранее поступала информация, что египетские эмиссары в лице представителей Управления общей разведки АРЕ в четверг прибыли в Тель-Авив. До этого они встречались с палестинскими группировками в Газе.

По словам собеседника агентства, изначально египтяне, традиционно выступающие посредниками в данном вопросе, предлагали временное прекращение огня в качестве первого этапа для достижения постоянного перемирия. "Однако пока у этой инициативы, по всей видимости, перспектив нет. Речь сначала шла о трех часах гуманитарного перемирия, затем шести, но все осталось без ответа, - сказал источник. - Палестинское сопротивление требует прекращения Израилем его агрессивных действий в Восточном Иерусалиме. Израиль же вовсе отказывается отвечать на призывы и инициативы по перемирию. В итоге, египетская делегация вынуждена была покинуть Тель-Авив".

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в Газе не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали сотни палестинцев. По разным оценкам, за это время по территории еврейского государства было выпущено более 2 тыс. ракет, убиты, согласно последним данным местных СМИ, восемь израильтян. Командование израильской армии рассматривает вопрос о проведении наземной операции в Газе, однако до сих, несмотря на появившиеся текущей ночью информацию, вторжения не произошло.

Минздрав анклава информировал, что жертвами противостояния стали 109 палестинцев и свыше 620 получили ранения. В числе убитых - 28 несовершеннолетних и 15 женщин.

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ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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