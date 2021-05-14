Около 140 арабов ранены в стычках с полицией Израиля в Иерусалиме и на Западном берегу

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 139 палестинцев получили ранения в четверг вечером и в ночь на пятницу в столкновениях с израильскими сотрудниками правопорядка в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила радиостанция Dunya Al Watan .

"Наши медицинские бригады приняли 139 раненых человек начиная с вечера четверга на Западном берегу и в Иерусалиме", - приводит радиостанция заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

Как отмечается, наиболее ожесточенные столкновения в четверг вечером происходили близ города Иерихон на Западном берегу, где в стычках с израильской пограничной полицией травмы получили 33 палестинца.

Сутками ранее сообщалось об одном погибшем и 40 раненых арабах в столкновениях с израильскими силовиками в Восточном Иерусалиме, а также в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 109 палестинцев, в том числе 28 несовершеннолетних лиц и 15 женщин. Свыше 620 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.