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NY Post: Трамп намерен возобновить митинги в июне

По данным издания, участники штаба экс-президента США подбирают места для проведения двух мероприятий

ТАСС, 14 мая. Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить проведение массовых мероприятий в июне текущего года. Об этом в четверг сообщила газета New York Post.

По сведениям ее источников, участники штаба Трампа в настоящее время подбирают места для проведения двух митингов в июне. Ожидается, что третье мероприятие состоится ближе к 4 июля - Дню независимости США, главному национальному празднику страны.

В конце апреля телеканал CNN со ссылкой на источники из числа помощников бывшего американского лидера сообщил, что Трамп может в мае вновь начать проведение митингов с целью оказать поддержку политикам от Республиканской партии.

В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. В апреле он отметил, что со всей серьезностью рассматривает такую возможность.

Ранее Трамп выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 2022 года. 28 февраля бывший лидер во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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