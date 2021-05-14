В США заявили о готовности использовать ядерный потенциал для сдерживания КНДР

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы задействовать весь потенциал, включая ядерный, для сдерживания угроз со стороны КНДР. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером Пентагоном совместном заявлении представителей военных ведомств США и Южной Кореи.

"Стороны поделились оценками недавних ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР, и договорились о тесной координации в отслеживании ситуации, - отмечается в тексте. - США подтвердили готовность задействовать расширенное сдерживание, используя весь потенциал, включая ядерный, обычных вооружений и в сфере противоракетной обороны".

Южная Корея выразила приверженность наращиванию потенциала "для укрепления готовности союза [с США] в деле реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР".

Как сообщила 30 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация президента Джо Байдена сигнализировала, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.