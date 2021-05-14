Nikkei: США и Япония хотят заставить КНР увеличить расходы на решение проблем климата

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Японии и администрация США намерены совместно добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны при решении глобальных экологических вопросов, включая сокращение выбросов углекислоты в атмосферу. Эта мера призвана кардинально повысить расходы Пекина в данной области, сообщила в пятницу ведущая экономическая газета Nikkei.

По данным ее источников, эту тему предполагается обсудить в июне на саммите Группы семи, в которую входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония. В ноябре такой вопрос может быть поставлен на предстоящей в шотландском Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Китай в международных документах по проблемам климата указывается в числе развивающихся стран. Это существенно уменьшает его обязательства в борьбе с сокращением вредных выбросов в атмосферу по сравнению с развитыми государствами. Пекин настаивает на таком статусе, ссылаясь на то, что его реальное промышленное развитие началось существенно позже, чем у стран Западной Европы и севера Америки.

Вашингтон и Токио, отмечает Nikkei, намерены настаивать на переводе Китая в разряд промышленно развитых государств, ссылаясь на то, что по размеру валового внутреннего продукта он сейчас уступает только США. На КНР, по американским и японским подсчетам, приходится более 28% глобальных выбросов углекислоты в атмосферу.