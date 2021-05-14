СМИ: число погибших в результате израильских ударов в Газе возросло до 119

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Не менее 119 палестинцев погибли, около 600 пострадали в результате ударов израильской армии по сектору Газа. Такие данные привел в пятницу телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

Отмечается, что в числе погибших 27 несовершеннолетних и 11 женщин.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В четверг СМИ еврейского государства информировали о не менее семи погибших израильтянах в результате обстрелов.