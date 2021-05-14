{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Белоруссии планируют ограничить законодательную функцию президента

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Законодательную функцию президента Белоруссии планируется ограничить, исключив возможность издания им декретов, имеющих силу закона. Об этом заявил в пятницу председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич.

"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции [следует] исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - отметил Миклашевич на заседании Конституционной комиссии.

Теги
Белоруссия
Палестино-израильский конфликт
Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу
Атакованный объект находится в кибуце Нир-Оз, сообщает Al Jazeera
Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу
Читать полностью