В Белоруссии планируют ограничить законодательную функцию президента

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Законодательную функцию президента Белоруссии планируется ограничить, исключив возможность издания им декретов, имеющих силу закона. Об этом заявил в пятницу председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич.

"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции [следует] исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - отметил Миклашевич на заседании Конституционной комиссии.