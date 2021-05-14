В Белоруссии приговорили военнослужащего к 18 годам колонии за измену государству

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии признал военнослужащего Дениса Урада виновным в измене государству и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила в пятницу Генпрокуратура страны.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д. М. на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания "капитан", - отмечается в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре проинформировали, что приговор суда вступил в законную силу.