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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ВС Азербайджана сформировали 20 воинских частей на перешедших под их контроль территориях

В Минобороны республики сообщили, что на различных направлениях ввели в эксплуатацию девять воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа

БАКУ, 14 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана с момента окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта ввели в эксплуатацию на перешедших под контроль Баку территориях 20 модульных и контейнерных воинских частей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в воинских частях, находящихся на освобожденных территориях. В ходе осмотра новых войсковых частей министру было доложено, что до сегодняшнего дня на различных направлениях были введены в эксплуатацию девять воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа", - говорится в сообщении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Палестино-израильский конфликт
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