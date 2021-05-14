{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский Иван Николаев/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Иван Николаев/ТАСС

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. Об этом он написал в пятницу в авторской колонке для украинского издания Focus.

"К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", - заявил президент.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Палестино-израильский конфликт
Ближневосточный "квартет" 14 мая обсудит обострение ситуации в регионе
Читать полностью