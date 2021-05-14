Песков: Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте в связи со вспышкой в Индии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте в связи со вспышкой коронавируса в Индии. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу.

"Мы знаем, что сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, среди этих стран была и Россия. Надеемся, что эта помощь поможет в борьбе с коронавирусом, в борьбе с яростной вспышкой, которую сейчас переживают индийские партнеры. Конечно, и российские, и индийские стороны в силу особых союзнических отношений, которые между нами есть, находятся в постоянном контакте", - сказал Песков.