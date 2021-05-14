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Пандемия COVID-19

Песков: Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте в связи со вспышкой в Индии

Россия, как и многие другие страны, оказывает Индии посильную помощь в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте в связи со вспышкой коронавируса в Индии. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу.

"Мы знаем, что сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, среди этих стран была и Россия. Надеемся, что эта помощь поможет в борьбе с коронавирусом, в борьбе с яростной вспышкой, которую сейчас переживают индийские партнеры. Конечно, и российские, и индийские стороны в силу особых союзнических отношений, которые между нами есть, находятся в постоянном контакте", - сказал Песков.

Теги
ИндияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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