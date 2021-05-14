Посольство США заявило о намерении властей России отложить запрет на наем местных граждан

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Посольство США в Москве сообщило о получении уведомления от российских властей о планах временно отложить запрет на наем местных работников на работу в миссию. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте диппредставительства.

"Российские власти уведомили посольство США в Москве о намерении отложить запрет дипмиссии Соединенных Штатов на наем иностранных работников. Вследствие этого до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая связанные с паспортами услуги, консульские справки о рождении за границей и ограниченный спектр нотариальных услуг", - говорится в сообщении.

Также посольство сообщило, что продолжит процесс оформления иммигрантских виз в неотложных случаях. Кроме того, диппредставительство напомнило о необходимости гражданам США с истекшими визами покинуть страну до 15 июня - дедлайна, установленного властями РФ в связи с пандемией, или обратиться в местный офис МВД для продления разрешения на пребывание.

30 апреля посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Там пояснили, что сокращение услуг необходимо в связи с решением властей РФ запретить дипмиссии нанимать на работу иностранцев.