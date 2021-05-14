В Иерусалиме сохраняется спокойная обстановка во время пятничной молитвы

ИЕРУСАЛИМ, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Вопреки опасениям, которые были у полиции накануне, сегодня пятничная молитва на Храмовой горе проходит в спокойной обстановке. Как передает корреспондент ТАСС из Иерусалима, пока что ситуация на Храмовой горе почти ничем не напоминает о том, что между Израилем и сектором Газа с понедельника продолжается обмен ракетными ударами.

Мусульман, идущих на главную молитву недели, пускают в мечеть Аль-Акса без ограничений по возрасту. У Дамасских ворот Старого города, через которые идут молящиеся, и внутри уже на подступах к мечети обстановка спокойная. Полицейские в полной экипировке и с оружием дежурят по два-три человека на постах в различных точках маршрута прохода к Аль-Аксе.

Количество полицейских в городе почти такое же, как и в обычные дни. Не видно усиленных патрулей и дополнительных отрядов стражей порядка.

Молящиеся довольно мирно проходят через Дамасские ворота и улочки, ведущие в мечети. На улочках Старого города на подступах к мечети между арабской молодежью и полицией периодически возникают перебранки, но пока они не приводят к какой-либо эскалации.