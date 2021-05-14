Эрдоган заявил о поддержке Палестины

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара поддерживает палестинцев с тем же настроем, с которым ранее поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе.

"Мы опечалены и возмущены жестокостью террористического государства Израиль. Позиция Турции в этом вопросе принципиальна. С каким настроем мы вчера поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение Нагорного Карабаха и его оккупированных территорий, сегодня мы действуем с таким же настроем против преследований в Иерусалиме", - заявил лидер Турции в эфире турецкого телевидения после пятничной молитвы.

Эрдоган при этом пояснил, что он уже провел переговоры с лидерами 19 стран, в ходе чего обсудил с ними "развитие событий в Иерусалиме и других палестинских городах".

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По данным Минздрава Газы, жертвами израильских ударов по сектору стали 119 палестинцев, в том числе несовершеннолетние, более 600 человек получили ранения.