Первые ракеты ЗРК Patriot поставили в Швецию

СТОКГОЛЬМ, 14 мая. /ТАСС/. Первые ракеты американских ЗРК Patriot поставлены в Швецию, подтвердили в четверг телеканалу SVT в Управлении материального обеспечения обороны.

"Действительно, поставки различных частей системы Patriot начались", - пояснил представитель ведомства Юаким Левин.

Первые ракеты PAC-3 были доставлены в апреле 2021 года. По словам Левина, поставки комплексов будут происходить в 2021, 2022 и 2023 годах. Управление не раскрывает общее количество ракет.

В августе 2018 года правительство Швеции объявило, что закупит американскую систему Patriot. Министр обороны Петер Хультквист не сообщил, во сколько обойдется бюджету данная система ПВО.

Планы военного развития Швеции предполагают приобретение системы ПВО среднего радиуса действия. Как писали шведские СМИ, Стокгольм хотел купить подержанное вооружение у Вашингтона или Парижа. Американские подразделения, обслуживающие Patriot, впервые участвовали в сентябре 2017 года в крупнейших за последние 23 года военных учениях в Швеции.

Согласно оферте на поставку четырех единиц системы ПВО Patriot, которую получило Управление материального обеспечения Минобороны Швеции, каждый из ракетных комплексов имеет свой командный пункт, собственную электростанцию, радар и три пусковых установки. Кроме того, сюда входит оборудование для управления двумя батареями противовоздушной обороны. Оферта охватывала первичную потребность в ракетах, техническом оснащении, запасных частях, а также обучение шведского персонала в США и оказание помощи в его подготовке в Швеции.