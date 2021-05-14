СМИ: мирный житель пострадал при обстреле города Беэр-Шева из сектора Газа

ТАСС, 14 мая. Один израильтянин пострадал при обстреле радикалами из сектора Газа города Беэр-Шева. Об этом сообщила в пятницу газета The Times of Israel со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

По данным издания, один из снарядов упал в районе автомагистрали. Полицейские оцепили место происшествия.

Ранее боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске ракет в направлении Беэр-Шевы в ответ на недавние удары израильской армии по сектору Газа.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних и 20 женщин. Не менее 900 человек получили ранения. По данным СМИ еврейского государства, в результате ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов погибли не менее девяти израильтян.