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Генпрокурор Чехии рассказал о причине своей отставки

Павел Земан заявил, что подал в отставку из-за разногласий с действующим министром юстиции Марией Бенешовой

ПРАГА, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан, задействованный в расследовании обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, назвал причиной своей отставки разногласия с действующим министром юстиции Марией Бенешовой.

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"В последнее время на меня оказывает довольно сильное давление госпожа министр юстиции, - сообщил генпрокурор в пятницу на пресс-конференции. - Меня это не устраивает. Возможно, что я подал бы в отставку и раньше, но как раз инцидент во Врбетице меня заставил еще какое-то время оставаться на посту. У меня нет опасений по поводу того, что его расследование застопорится".

Земан, который возглавлял чешскую генеральную прокуратуру в течение последних 10,5 года, оставит этот пост 30 июня.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице, и выслали 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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