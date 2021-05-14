Парламентская ассамблея НАТО поддержала закрытие телеканалов на Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Парламентская ассамблея НАТО поддержала решение Киева закрыть ряд ведущих украинских телеканалов в феврале 2021 года, назвав это ответом на приписываемую РФ "антиукраинскую пропаганду". Об этом говорится в представленном на открывшейся в пятницу в Брюсселе сессии Парламентской ассамблеи НАТО докладе о противодействии России.

Как утверждается в документе, служба ЕС East Stratcom Task Force (подразделение внешнеполитической службы ЕС, созданное для борьбы с приписываемой РФ дезинформацией, - прим. ТАСС) сообщает на ежедневной основе "о выявлении российской пропаганды и антиукраинских фейковых новостей". В ответ на это, полагают авторы доклада, президент Украины Владимир Зеленский принял пакет санкций, которые привели к отключению трех телеканалов, якобы "занимавшихся продвижением прокремлевских новостей".

Парламентская Ассамблея НАТО не входит в структуру альянса. Она была создана в 1955 году с целью распространения атлантических взглядов среди членов парламентов государств НАТО. Членами организации являются 269 парламентариев из 30 государств альянса и 91 представитель 11 государств-партнеров. Доклады и резолюции этой организации никак не связаны с деятельностью НАТО.