Парламентская ассамблея НАТО назвала "мрачными" перспективы перезагрузки отношений с РФ

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Отношения между Россией и Западом находятся на низком уровне, перспективы перезагрузки мрачны. Об этом говорится в представленном на открывшейся в пятницу в Брюсселе сессии Парламентской ассамблеи НАТО докладе о противодействии России.

"Отношения между Россией и Западом в настоящее время находятся на новом постсоветском низком уровне, и перспективы новой перезагрузки отношений в лучшем случае мрачны", - отмечается. В документе говорится, что "осторожный подход НАТО к России по двум направлениям (диалог и сдерживание - прим. ТАСС), вероятно, будет подтвержден в новой Стратегической концепции", которую альянс намерен одобрить на саммите в июне.

Запад должен продолжать санкционный режим в отношении России, но пересмотреть его, если Москва изменит политику, говорится в документе. "(Необходимо - прим. ТАСС) продолжить применять санкции, если Москва не пересмотрит свое дестабилизирующее поведение и нарушения прав человека. Несмотря на критику в связи с тем, что санкции не смогли заставить Россию отменить свои прошлые агрессивные действия, они на самом деле действуют как сдерживающий фактор, поскольку повышают стоимость враждебных действий России. Санкции однозначно способствовали ухудшению инвестиционного климата в России, повлияли на стоимость рубля и замедлили экономическое развитие", - утверждается в докладе.

При этом, как считает ПА НАТО, "подход Запада к санкциям должен быть гибким и готовым к пересмотру, если Россия изменит свою подрывную политику". "Кроме того, санкции являются важным средством, с помощью которого евроатлантическое сообщество может послать политический сигнал о том, что безрассудное и агрессивное международное поведение, а также системные нарушения прав человека неприемлемы. Важно поддерживать тесную координацию между США и ЕС, поскольку их соответствующие санкции дополняют и усиливают друг друга", - говорится в докладе.

В нем подчеркивается, что при введении индивидуальных санкций в отношении граждан РФ Западу следует "тесно консультироваться с представителями российской демократической оппозиции".

Парламентская Ассамблея НАТО была создана в 1955 году и не входит в структуру альянса. Ее членами являются 269 парламентариев из 30 стран альянса и 91 представитель 11 государств - партнеров. Доклады и резолюции этой организации никак не связаны с деятельностью НАТО.