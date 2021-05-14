ПА НАТО призвала бороться с обвинениями в русофобии путем поддержки оппозиции в России

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Парламентская ассамблея НАТО призвала страны альянса бороться с обвинениями в адрес НАТО в русофобии, в частности, путем поддержки "диссидентов" в России. Об этом говорится в представленном на открывшейся в пятницу в Брюсселе сессии Парламентской ассамблеи НАТО докладе о противодействии России.

"Страны НАТО должны отвергать обвинения в русофобии путем широкого диалога с российскими диссидентами - представителями гражданского общества, артистами, студентами, блогерами и другими. Поскольку вовлечение их в диалог под эгидой НАТО может создать им проблемы на родине, этой деятельностью должны заниматься отдельные государства альянса, а также Евросоюз", - отмечается в документе.

Доклад ПА НАТО скрупулезно перечисляет все обвинения НАТО в адрес России, звучавшие за последние 15 лет, - от отравления Литвиненко до отравления и приговора Алексею Навальному. Авторы доклада считают "крайне маловероятным", что Россия в ближайшем будущем вернется к "условиям мирового порядка, основанного на правилах".

Парламентская ассамблея НАТО была создана в 1955 году и не входит в структуру альянса. Членами организации являются 269 парламентариев из 30 государств альянса и 91 представитель 11 государств - партнеров. Доклады и резолюции этой организации никак не связаны с деятельностью НАТО.