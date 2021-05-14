СМИ: в секторе Газа из-за обстрелов рухнуло здание Промышленного банка

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Здание Промышленного банка в секторе Газа полностью разрушено в результате ударов, нанесенных израильской авиацией. Об этом сообщила в пятницу палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По ее информации, в строение, расположенное близ одного из медучреждений в городе Газа на севере прибрежного анклава, было выпущено несколько ракет. На кадрах, которые распространил ряд палестинских СМИ, видно, что на месте разрушения начался сильный пожар.

Ранее Министерство общественных работ и жилищного строительства сектора Газа сообщало о том, что с понедельника в результате ударов со стороны Израиля в прибрежном анклаве полностью разрушены 500 единиц жилого фонда, еще порядка 2 500 единиц подверглись частичному разрушению. В частности, полностью разрушено 16-этажное строение "Аш-Шурук", 14-этажная Бурдж-Ханади ("Башня Ханади") и 8-этажная Бурдж аль-Джаухара ("Башня Джаухара"). Помимо этого, сильно пострадали здания министерства финансов и офис Исламского национального банка.

По последним данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору, которые не прекращаются с понедельника, стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних и 20 женщин. Не менее 900 человек получили ранения. Между тем в результате ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщали израильские СМИ, погибли не менее девяти израильтян.