Совбез Украины ввел санкции в отношении 111 иностранцев и 557 воров в законе

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами, а также против 557 воров в законе. Об этом сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Санкции также "прилетели" к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами", - написал Зеленский в своем канале в Telegram-канале. При этом президент не уточнил фамилии подпавших под санкции.