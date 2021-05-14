{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Совбез Украины ввел санкции в отношении 111 иностранцев и 557 воров в законе

При этом президент Украины Владимир Зеленский не уточнил фамилии подпавших под санкции.

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами, а также против 557 воров в законе. Об этом сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Санкции также "прилетели" к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами", - написал Зеленский в своем канале в Telegram-канале. При этом президент не уточнил фамилии подпавших под санкции.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Санкции в отношении России
СНБО Украины продлил санкции против некоторых граждан и компаний из России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не уточнил деталей
СНБО Украины продлил санкции против некоторых граждан и компаний из России
Читать полностью