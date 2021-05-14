Парламентская ассамблея НАТО заявила о военном превосходстве РФ у западной границы страны

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Парламентская ассамблея (ПА) НАТО считает, что военные возможности России у ее западной границы превосходят потенциал Североатлантического альянса в этом регионе, и ожидает, что Москва продолжит демонстрировать свою мощь. Об этом говорится в докладе о противодействии России, представленном на открывшейся в пятницу в Брюсселе сессии ПА НАТО.

"Войска и боевые платформы, которые Россия развернула в своих западных регионах, превосходят силы НАТО на восточном фланге. По имеющимся оценкам, Россия имеет 150 тыс. военнослужащих в Западном военном округе, из них около 65 тыс. в боевых подразделениях. И это не считая 30 тыс. воздушных десантников, готовых к быстрому развертыванию", - говорится в докладе.

В нем также утверждается, что российский Балтийский флот, а также воздушные силы в регионе превосходят аналогичные возможности НАТО, не говоря уже о российских "высококлассных системах ПВО, в частности С-400", с также о тактических ядерных ракетах.

В то же время в докладе подчеркивается, что по размеру военного бюджета (в долларовом эквиваленте) Россия не только не может соперничать с НАТО, но и отстает от отдельных государств альянса: США, Великобритании, Германии и Франции. Авторы доклада делают вывод, что Россия "может не справиться" в среднесрочной перспективе с сохранением своих военных преимуществ, и утверждают, что "потенциальное усиление бряцания оружием Россией в кратко- и среднесрочной перспективе в этом случае не станет сюрпризом".

Переговоры с Россией

НАТО должна вести переговоры с Россией в некоторых сферах, в частности, по контролю над вооружениями и борьбе с терроризмом, говорится в докладе. "В настоящее время Североатлантический альянс должен в основном сосредоточиться на проявлении стратегического терпения по отношению к России. Тем не менее союзники должны изучить возможности для переговоров с русскими в конкретных областях, особенно в области контроля над вооружениями, а также борьбы с терроризмом, Северной Кореей, реагировании на пандемии и изменений климата", - отмечается в нем.

При этом в документе подчеркивается, что "возвращение к обычному диалогу с Россией в настоящее время невозможно". "Особенно важно не поддаваться искушению пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров ради возобновления диалога с Россией", - говорится в докладе.

Парламентская ассамблея НАТО была создана в 1955 году и не входит в структуру альянса. Ее членами являются 269 парламентариев из 30 стран альянса и 91 представитель 11 государств - партнеров. Доклады и резолюции этой организации никак не связаны с деятельностью НАТО.