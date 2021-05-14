Нетаньяху: Израиль продолжит действовать против радикалов, запускающих ракеты по городам

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая. /ТАСС/. Израиль продолжит действовать для самозащиты от радикалов, которые, прячась за гражданским населением, обстреливают ракетами города. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания по оценке ситуации в министерстве обороны еврейского государства в Тель-Авиве.

"Я говорил, что мы нанесем очень тяжелый удар по ХАМАС и другим террористическим организациям. Израиль действует в рамках самозащиты от террористов, которые атакуют гражданское население, прячась за гражданским населением. Это им не поможет, и мы продолжим действовать", - распространила высказывания премьера его канцелярия.