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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху: Израиль продолжит действовать против радикалов, запускающих ракеты по городам

Еврейское государство, как отметил премьер-министр страны, действует "в рамках самозащиты от террористов"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая. /ТАСС/. Израиль продолжит действовать для самозащиты от радикалов, которые, прячась за гражданским населением, обстреливают ракетами города. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания по оценке ситуации в министерстве обороны еврейского государства в Тель-Авиве.

"Я говорил, что мы нанесем очень тяжелый удар по ХАМАС и другим террористическим организациям. Израиль действует в рамках самозащиты от террористов, которые атакуют гражданское население, прячась за гражданским населением. Это им не поможет, и мы продолжим действовать", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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