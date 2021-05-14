Парламентская ассамблея НАТО заявила, что нужно снизить зависимость от российских ресурсов

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) и НАТО не должны допустить, чтобы российский газопровод "Северный поток - 2" подорвал их энергетическую безопасность. Об этом говорится в представленном на открывшейся в пятницу в Брюсселе сессии Парламентской ассамблеи НАТО докладе о противодействии России.

"[Необходимо] снизить зависимость от российских ресурсов. Россия широко использовала свои рычаги влияния в качестве важного, иногда доминирующего поставщика энергии для своих ближайших соседей и далее в Европе. Европейцам и североамериканцам следует продолжить сотрудничество в области диверсификации энергетических рынков. Самая неотложная задача [состоит в том, чтобы] не допустить, чтобы трубопровод "Северный поток - 2" подорвал энергетическую безопасность союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе, в частности Украины", - отмечается в нем.

Как говорится в документе, "в долгосрочной перспективе союзники должны удвоить усилия по реализации своих амбициозных программ в области климата - цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году". "Переход к зеленой экономике - это не только вопрос экономики и окружающей среды, но и национальной безопасности", - подчеркивают авторы доклада.

Парламентская Ассамблея НАТО была создана в 1955 году и не входит в структуру альянса. Ее членами являются 269 парламентариев из 30 стран альянса и 91 представитель 11 государств-партнеров. Доклады и резолюции этой организации никак не связаны с деятельностью НАТО.