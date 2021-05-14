МИД Чехии в знак солидарности вывесил на своем здании флаг Израиля

ПРАГА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии в знак солидарности с Израилем вывесило израильский флаг на своем дворце в районе Градчаны в Праге. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

"Израильское государство в эти дни противостоит безобразной варварской атаке [со стороны исламистов], - отметил он. - Выражаю поддержку и солидарность Израилю, который имеет полное право обороняться и защищать своих граждан. Подчеркиваю, что высшие руководители страны, включая президента республики, ясно выражают поддержку Израилю. Я, по примеру Пражского града (резиденция главы государства - прим. ТАСС) и правительства, принял решение вывесить на Чернинском дворце (здание МИД Чехии - прим. ТАСС) израильский флаг как символ поддержки и солидарности с нашим важном союзником на Ближнем Востоке".

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По информации властей прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев превысило 120, более 600 человек получили ранения.