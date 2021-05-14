США заявили, что не собираются замораживать оказание гуманитарной помощи палестинцам

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Американская администрация не намерена приостанавливать оказание гуманитарной помощи палестинцам, несмотря на нынешнее резкое обострение напряженности в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет, гуманитарное содействие будет, конечно, продолжаться", - заявила она, отвечая на вопрос о том, планируют ли США замораживать содействие палестинцам ввиду ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа.

Ее также попросили уточнить, собирается ли американская сторона отправлять израильтянам дополнительные поставки для системы противовоздушной обороны "Железный купол". Однако Псаки ответила, что никаких данных о дополнительных военных поставках Израилю у нее нет. "У меня нет объявлений в плане дополнительного содействия. Но скажу, что у нас важные отношения, партнерство, отношения в сфере стратегической безопасности с Израилем", - сказала представитель Белого дома.

Кроме того, она уточнила, что президент Джо Байден не планирует на данном этапе направлять на Ближний Восток госсекретаря Энтони Блинкена со срочной миссией, призванной увенчаться прекращением огня между израильтянами и палестинцами.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По мере обострения этого противостояния стычки палестинцев с израильской полицией начались также на Западном берегу реки Иордан. Столкновения произошли и на границе Израиля с Ливаном, где группа палестинцев пыталась пройти на территорию еврейского государства. Израильтяне открыли огонь. Один из палестинцев получил ранения и, по предварительной информации, умер.