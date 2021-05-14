{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

ОДКБ проведет консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Армения ознакомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности с официальным обращением по этому вопросу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Армения ознакомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с официальным обращением по ситуации на армяно-азербайджанской границе, направленным председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ - президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Консультации по ситуации в Сюникской области будут проведены в ближайшие дни, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На эту тему
Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хроника событий
Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Армянская сторона ознакомила секретариат ОДКБ с обращением, направленным на имя председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ - президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Вопрос о проведении консультаций в настоящее время прорабатывается. Ожидается, что консультации состоятся в ближайшие дни", - сказал он.

Зайнетдинов также отметил, что генеральный секретарь ОДКБ в течение дня провел несколько переговоров с представителями Армении и Таджикистана. "Сегодня генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с и. о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном и министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.

Теги
АзербайджанАрменияТаджикистанРахмон, ЭмомалиЗась, Станислав ВасильевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Палестино-израильский конфликт
США заявили, что не собираются замораживать оказание гуманитарной помощи палестинцам
Обострение напряженности в зоне конфликта на Ближнем Востоке не повлияют на планы Вашингтона, указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать полностью