ОДКБ проведет консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Армения ознакомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с официальным обращением по ситуации на армяно-азербайджанской границе, направленным председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ - президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Консультации по ситуации в Сюникской области будут проведены в ближайшие дни, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Армянская сторона ознакомила секретариат ОДКБ с обращением, направленным на имя председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ - президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Вопрос о проведении консультаций в настоящее время прорабатывается. Ожидается, что консультации состоятся в ближайшие дни", - сказал он.

Зайнетдинов также отметил, что генеральный секретарь ОДКБ в течение дня провел несколько переговоров с представителями Армении и Таджикистана. "Сегодня генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с и. о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном и министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.