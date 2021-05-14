Зампомощника госсекретаря США прибыл в Тель-Авив для консультаций

ТАСС, 14 мая. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для консультаций по палестино-израильскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальной странице посольства США в Иерусалиме в Twitter .

"Хади Амр прибыл в Тель-Авив, чтобы подтвердить необходимость [совместной] работы в целях установления устойчивого мира с учетом права Израиля на самооборону. Израильтяне и палестинцы в равной мере заслуживают свободы, безопасности, достоинства и процветания", - сообщает дипмиссия.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте перед журналистами, заявил, что Амр отправляется в регион для проведения консультаций с израильскими и палестинскими должностными лицами.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних. Не менее 900 человек получили ранения. По данным СМИ еврейского государства, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян.