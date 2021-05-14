СМИ: около 140 ракет были выпущены 14 мая по Израилю из сектора Газа

ТАСС, 14 мая. Радикалы из сектора Газа в пятницу выпустили около 140 ракет по территории Израиля. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на данные военных.

Издание пишет, что с 07:00 сегодняшнего дня было зафиксировано около 140 пусков с территории Газы в строну Израиля. Примерно 30 ракет упали на территории анклава. Десятки снарядов были перехвачены силами ПВО "Железный купол".

Израильские военные, по данным газеты, за последние часы нанесли удары по нескольким пусковым установкам контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, расположенным на севере анклава. В результате одного из ударов был уничтожен противотанковый ракетный комплекс радикалов.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних. Не менее 900 человек получили ранения. По данным СМИ еврейского государства, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян.